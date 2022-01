Palermo, riparato guasto al semaforo: autobus possono circolare nuovamente

PALERMO – È stato sostituito stamattina, da Amg, il pezzo elettronico guasto che aveva mandato in tilt il semaforo di via Falsomiele, a Palermo, e che impediva il passaggio del bus 206 dell’Amat, unica linea a collegare la strada periferica con il resto della città. Non appena il semaforo è stato ripristinato, sono tornati anche a circolare i mezzi pubblici.

“Dopo la nostra segnalazione, Amg si è attivata immediatamente così il semaforo che si trova nella strettoia in via Falsomiele è tornato a funzionare, rendendo la circolazione più fluida – dicono il consigliere comunale Igor Gelarda e Francesco Pilo della Lega -. E soprattutto i mezzi dell’Amat sono tornati a passare, dopo che, per alcuni giorni, via Falsomiele era rimasta isolata senza autobus urbani, proprio a causa del guasto. Ringraziamo a nome dei cittadini Amg



