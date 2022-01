Diverse ore di lavoro per domare le fiamme

PALERMO – Un incendio è divampato in una villetta in via degli Argonauti, a Mondello, borgata marinara di Palermo.

Ad andare in fiamme è stato il tetto dell’abitazione dove si stavano realizzando alcuni lavori.

Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per riuscire a domare le fiamme. Non ci sono feriti.



