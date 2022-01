Saverio Romano: bene il dibattito sulla Pedemontana a Palermo

PALERMO – “Da tutti i politici che tra ieri e oggi, finalmente, parlano di Pedemontana a Palermo, in relazione alle criticità rappresentate dal restringimento di Ponte Corleone, mi sarei aspettato quanto meno una citazione dal momento che di quest’opera, indispensabile per la città, parlo da anni e in perfetta solitudine. Pazienza. Spero che almeno passino dai proclami ai fatti. Si tratta, nella fattispecie, di uno dei 5 punti programmatici per la città di Palermo che ho presentato ufficialmente il 9 novembre 2021”. Così Saverio Romano, leader di Noi con l’Italia-Cantiere popolare, commenta il dibattito accesso nelle ultime ore attorno al rispolverato progetto di un percorso viario alternativo a Viale Regione Siciliana nel capoluogo

