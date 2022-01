‘Ufo’ avvistato a Bolognetta, il testimone: ‘Spariva e riappariva’ VIDEO

“L’abbiamo osservato per almeno un’ora e io e la mia compagna ci siamo sentiti in dovere di contattare i carabinieri”. Alessandro Mangano, di professione cuoco, ha raccontato le fasi dell’avvistamento a Bolognetta, nel Palermitano, di quello che secondo loro potrebbe ssere un ufo: lo ha fatto alla trasmissione ‘Italia sì’ condotta da Marco Liorni, dove è stato anche mostrato il video. La coppia ha allertato l’Aeronautica, poi è andata dai carabinieri di Misilmeri: “Era un oggetto strano, faceva delle curve particolari, aveva una forma che sembrava all’inizio una cometa, poi spariva e riappariva con intensità di luce e forme diverse. Era un fascio d luce che si muoveva nel nostro spazio aereo”, ha detto Mangano.

L’esperto: ‘Non è un aereo, né un drone’

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Roberto Pinotti del Centro Ufologico Internazionale, che ha aggiunto: “Queste traiettorie farebbero escludere che si tratta di un aereo, un drone o di un altro oggetto conosciuto”. Nel frattempo le segnalazioni si moltiplicano in Sicilia e sono cinquecento gli avvistamenti di oggetti non identificati in Italia. Tutti accompagnati da video amatoriali. Alcuni dei più nitidi sono stati filmati in Sicilia. Ufo è l’acronimo dell’inglese Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato, ovvero misteri ancora senza risposta. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA