Carini, la morte di Giacomo Motisi: il dolore dei colleghi

Il cinquantenne deceduto in un incidente stradale lavorava come soccorritore

PALERMO – “Vogliamo ricordarti così, con il sorriso, e la tua fierezza, con il quale salivi a bordo dell’ambulanza. Riposa in pace”. Così hanno scritto i colleghi della “Croce sana” per ricordare Giacomo Motisi, morto in un incidente stradale a Carini.

Giacomo Motisi, 50 anni, lavorava presso la “Cooperativa facility service Onlus” di Palermo come autista soccorritore.

L’impatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14, davanti al centro commerciale Arcipelago. Motisi era alla guida di una moto. Inutile il tentato di trasportarlo in ospedale, è deceduto durante il tragitto.

Dalle prime indagini Motisi avrebbe sorpassato una Renault guidata da un uomo che avrebbe svoltato per entrare in un parcheggio. La manovra avrebbe fatto perdere l’equilibrio al motociclista, che a sua volta si sarebbe schiantato contro la Fiat 600.



