Catania, ritorno a scuola: oltre 100 studenti in quarantena

CATANIA – Con il ritorno in aula degli studenti, lunedì scorso, è iniziata di nuovo anche l’attività di screening sulla circolazione del Coronavirus nelle scuole siciliane. Con il passare dei giorni, ai dati forniti dall’Ufficio scolastico regionale si aggiungono anche quelli rilevati in ogni distretto scolastico, e si inizia ad avere un quadro delle classi in cui ci sono stati alunni positivi e che, dunque, devono iniziare il protocollo di sorveglianza e tracciamento.

Il distretto catanese

Nelle scuole di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia sono 151 gli studenti risultati positivi al Coronavirus nel corso della prima settimana di scuola. Questo significa che, oltre alla misura della quarantena per i diretti interessati, in questo momento ci sono 151 classi che hanno intrapreso il protocollo di testing e sorveglianza, ovvero la prova del tampone per tutti gli studenti dopo massimo 48 ore dalla scoperta del primo contagio, e poi la ripetizione dei tamponi dopo cinque giorni. Nel frattempo, se non insorgono sintomi, le classi continuano l’attività didattica in presenza.

A commentare il dato è Franco Luca, responsabile dei servizi territoriali dell’Asp di Catania: “Non si deve confondere il numero di classi con quello degli istituti – dice Luca – perché può capitare che istituti molto grandi abbiano anche diverse classi coinvolte nel protocollo di sorveglianza e tracciamento. Dunque sono 151 classi, ma gli istituti sono molti meno”.

La tendenza

I dati sul distretto catanese sono i primi ad arrivare dopo la prima settimana di rilevamenti: “A metà settimana i ragazzi positivi erano 50 – dice ancora Luca – ma è ancora presto per individuare una tendenza, potremo avere un’idea più precisa dalla prossima settimana, quando i dati saranno a una definizione più alta. In questo momento sono ancora in via di elaborazione”.

Nella provincia di Catania, secondo la rilevazione del 19 gennaio dell’Ufficio scolastico territoriale, gli studenti assenti perché positivi sono il 3,98 per cento, al di sopra della media regionale del 3,38, mentre gli alunni assenti perché in quarantena, ovvero perché contatti stretti di positivi, sono il 3,71 per cento, al di sopra della media regionale del 2,67.



