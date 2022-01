Catania, ‘nessun coinvolgimento nel giro di usura’: tutti assolti

CATANIA – Tutti assolti. Termina così il processo, troncone ordinario, frutto di un’indagine della polizia denominata Black Thie – del 2016 – che aveva scoperchiato un giro di usura che aveva come mente operativa Concetta Salici. A quel proposito battezzata la “zarina dell’usura”. Coinvolto nell’indagine – sempre per l’accusa di usura – anche il fratello Giovanni, che al termine del processo è stato assolto “per non aver commesso il fatto”. Un sentenza che ha pienamente soddisfatto l’avvocato Maria Michela Trovato, che lo ha assistito nel procedimento.

Il Tribunale di Catania, presieduto dalla giudice Enza De Pasquale, ha assolto – come detto – tutti gli imputati. E quindi Emanuela Valentina Aquilino e Gaetano Bellia, difesi dall’avvocato Valerio Boncaldo, Mario Castorina, difeso dall’avvocato Cristina Crisafi e infine Francesco Messina, assistito dal penalista Pippo Russo.

La procura aveva chiesto invece la condanna, con pene abbastanza severe rispetto alle accuse mosse. Le motivazioni arriveranno tra 70 giorni.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI