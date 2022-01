Catania, oggi l’inaugurazione dell’anno giudiziario

Sarà la prima uscita ufficiale del nuovo presidente della Corte d'Appello, Pennisi (nella foto). LINK PER SEGUIRE IN STREAMING

CATANIA – Nella giustizia ai tempi del covid, la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario si potrà seguire da remoto. Da ieri nel sito della Corte d’Appello etnea è stato inserito il link con cui potersi collegare a partire dalle 10 per seguire in diretta-streaming l’evento che segna l’avvio dell’attività giudiziaria dell’intero distretto che comprende Catania, Ragusa e Siracusa.

Ecco il link: https://m.youtube.com/watch?v=e9cYwE2jNT8

C’è molta attesa per la relazione che sarà letta dal nuovo presidente della Corte d’Appello di Catania, Filippo Pennisi arrivato alle falde dell’Etna poco più di un mese fa.



