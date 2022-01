Covid in Sicilia: altri 7.508 contagi, 44 morti, ricoveri in calo

PALERMO – Sono 7.508 i nuovi contagiati dal Coronavirus in Sicilia (ieri erano stati 7.418) a fronte di 43.258 tamponi eseguiti (contro i 46.999 di ieri).

Finalmente c’è un calo, seppure lieve, dei ricoveri negli ospedali. Nei reparti ci sono 1.573 pazienti (ieri erano 1.587) così suddivisi: 1.413 in area medica (ieri, giorno in cui la Sicilia è passata in arancione, erano 1.417) e 160 in terapia intensiva (in questo caso ci sono dieci posti letto occupati in meno).

Il tasso di positività cresce ma non di troppo e si attesta sul 17,3% contro il 15,8% di ieri. Altri 44 siciliani cono deceduti per cause legate al Coronavirus, ma il dato comprende anche decessi delle scorse settimane. Il totale delle vittime siciliane sale a 8.157.

Il contagio provincia per provincia

Catania è la provincia con la maggiore diffusione del virus. Ecco i dati e tra parentesi l’incremento nelle ultime 24 ore.

Palermo: 139.945 (1518)

Catania: 138.941 (1839)

Messina: 67.819 (945)

Siracusa: 49.997 (808)

Ragusa: 38.720 (754)

Trapani: 38.712 (413)

Agrigento: 38.309 (622)

Caltanissetta: 36.441 (489)

Enna: 17.437 (120).

Il bollettino in Italia

Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Il tutto a fronte di 1.043.649 tamponi molecolari e antigenici eseguiti (ieri erano stati 1.117.553). Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373.

In totale negli ospedali italiani sono ricoverati 1.676 pazienti in terapia intensiva, (31 in meno nel saldo tra nuovi ricoveri, dimissioni e decessi). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile.



