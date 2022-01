PALERMO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a Palermo, sua città natale.

L’attuale Capo dello Stato non seguirà dalla capitale l’elezione del 13° e suo successore, visto che ha già fatto presente che non prende in considerazione una rielezione, alla guida dell’Italia ma, come scrive ANSA, dal capoluogo siciliano.

Certamente dopo l’elezione Mattarella tornerà a Roma per il passaggio di consegne.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI