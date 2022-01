Il Bollettino Covid in Italia, 171mila nuovi contagi

PALERMO – 171mila nuovi contagi, con precisione 171.263. È questo il dato dei nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sono 1.043.649. Ieri erano stati 1.117.553. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri.

Al netto dei 171mila nuovi contagi e delle persone guarite, attualmente risultano positivi al Covid in Italia 2.723.949 persone, con un incremento di 28.246 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.781.191, mentre i morti sono 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 6.913.946, con un incremento di 148.756 rispetto a ieri.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA

I dati siciliani

Sono 7.508 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 43.258 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 7.418. Il tasso di positività sale al 17,3 % ieri era al 15,7%. L’isola è al nono posto per contagi tra le regioni italiane. Gli attuali positivi sono 207.815 con un aumento di 5.376 casi. I guariti sono 2.088 mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.157. Sul fronte ospedaliero sono 1.573 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 160, dieci casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1.518 casi, Catania 1.839, Messina 945, Siracusa 808, Trapani 413, Ragusa 754, Caltanissetta 489, Agrigento 622, Enna, 120.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI