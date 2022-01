Il Derby di Sicilia Palermo-Catania termina in parità

PALERMO – Il Derby di Sicilia del campionato Primavera 3 tra Palermo e Catania termina in parità. Nella sfida valida per la terza giornata di ritorno della stagione di categoria, i giovani calciatori rosanero guadagnano un punto contro i cugini catanesi al “Pasqualino Stadium” di Carini.

La formazione di mister Di Benedetto va in vantaggio al 9′ grazie alla conclusione in diagonale di Caracappa servito di testa dal centravanti Corona. I primi 45 minuti si chiudono con il vantaggio parziale dei rosanero. Nella ripresa, al minuto 60, arriva il raddoppio rosanero con il gol di testa di Corona sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 72′ il Catania riapre il match su calcio di punizione grazie alla rete di Flavio Russo. Quattro minuti dopo arriva l’occasione per agguantare il pari grazie a un calcio di rigore ottenuto dagli etnei per un colpo di mano di un difensore del Palermo. Sul dischetto va Flavio Russo che batte Misseri e, con la sua doppietta, regala il pareggio al Catania.

La squadra del capoluogo siciliano rimane comunque prima nella classifica del girone C a quota 28 punti. Il Catania, invece, grazie al punto ottenuto contro i rosanero, va a 17 in graduatoria.



