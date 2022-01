Open day itinerante a Montelepre ‘Mi curo di te’ a Montalbano Elicona

PALERMO – Continuano e giunge alla terza tappa del 2022, l’Open Day Itinerante domani a Montelepre (Pa). L’iniziativa sulla prevenzione, organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà incentrata sugli screening oncologici e sulle vaccinazioni. Dalle 9.30 alle 16.30 nei locali della scuola materna di largo Spedale, ci sarà la possibilità di effettuare la mammografia dedicata a donne di età 50-69 anni a bordo del camper dell’azienda, Pap Test o Hpv Test (25-64 anni, nei locali del vicino Consultorio) e ritirare il Sof Test (uomini e donne 50-69 anni) per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Gli operatori dell’Asp somministreranno anche le vaccinazioni anticovid: prima, seconda o dose booster. Un percorso speciale sarà riservato ai bambini della fascia pediatrica 5-11 anni. Gli utenti avranno anche la possibilità di avere somministrato il vaccino antinfluenzale. Una postazione con operatori amministrativi ed informatici sarà a disposizione degli utenti per venire incontro ad ogni esigenza.

Oggi, inoltre, nel comune di Montalbano Elicona ha fatto tappa il progetto ‘Mi Curo di Te’, che prevede incontri organizzati dall’Ufficio emergenza Covid 19 di Messina, con l’obiettivo di sensibilizzare alla vaccinazione in età pediatrica e nei giovani e per una corretta informazione sui vaccini e la prevenzione dal Covid19. All’incontro, tenuto da un team di pedagogisti e psicologi dell’Ufficio Covid19 di Messina, hanno partecipato diversi rappresentanti del comune, semplici cittadini e il sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto. L’iniziativa si è svolta in presenza e anche su una piattaforma digitale per permettere la partecipazione di una platea più ampia. “Con questo progetto – spiega il commissario per l’emergenza Covid 19 Alberto Firenze – vogliamo informare e sensibilizzare minori, genitori e famiglie sui benefici della vaccinazione orientando una scelta consapevole e creando un vero e proprio modello di comunicazione con l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini. La nostra mission è quella di garantire la diffusione di informazioni corrette e omogenee nelle diverse realtà territoriali e favorire la costruzione del rapporto di fiducia con l’utenza, elemento fondamentale per l’adesione alle vaccinazioni”.

