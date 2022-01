Quirinale, Berlusconi pensa al ritiro: poche ore per decidere

Silvio Berlusconi sta valutando di ritirarsi dalla corsa per il Quirinale. Il Cavaliere scioglierà il nodo fra poche ore, ma la sua uscita di scena è scontata.

Sarà un fine settimana di incontri e trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della

Repubblica, previsto per lunedì. Il centrodestra si riunirà un vertice in giornata.

Sul tavolo, finora, sono tre le ipotesi: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella

bis (sempre escluse categoricamente dal capo dello Stato) e il nome di Pier Ferdinando Casini.

Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini a votare alla prima scheda bianca.

Il Movimento 5 Stelle è alle prese con il caso di Riccardo Fraccaro. “Sta montando, e il mio caso ne è un esempio, un clima estremamente preoccupante e velenoso intorno all’elezione del Presidente della Repubblica. Perciò, vorrei sgombrare subito il campo da ogni dubbio dicendo che non voterò mai Mario Draghi”: ha detto il deputato M5s.

“In merito ad alcune ricostruzioni fantasiose riguardo il mio incontro con Matteo Salvini – aveva già detto Fraccaro -, vorrei chiarire che non si è parlato di numeri né di voti per le prossime elezioni del Presidente della Repubblica”.

Si vota lunedì e si deve fare i conti con il Covid: una quarantina di grandi elettori positivi al coronavirus potranno votare in un ‘drive in’ allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie.



