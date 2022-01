Scuola, Cgil: la situazione rischia di sfuggire di mano

PALERMO – “A poco meno di una settimana dalla ripresa delle lezioni, è già emergenza nelle scuole. La situazione rischia di sfuggire di mano. Temiamo complicazioni ulteriori senza misure correttive. La prossima settimana rischia di paralizzarsi tutto e questo è grave, proprio nel momento in cui alcune scuole si stavano offrendo come sedi anche a sostegno della campagna vaccinare”. Lo affermano il segretario generale della Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario della Flc Cgil Palermo Fabio Cirino, che hanno raccolto le “denunce di decine di dirigenti scolastici della città di Palermo, che si trovano a dover arginare una difficile situazione”.

LEGGI ANCHE: Lagalla: la scuola è sicura, non tamponi a tappeto ma vaccini

“In particolare, le difficoltà principali si riscontrano nel rapporto con l’Usca Scuola, ai quali i presidi devono inoltrare tempestivamente le segnalazioni dei casi Covid positivi, attivando procedure di competenza delle istituzioni scolastiche. – prosegue il sindacato – Procedure che, per diversi giorni, rimangono in attesa di riscontro da parte dei medici di Usca Scuole”.

Lunedì prossimo alle ore 15 la Flc Cgil nazionale in un incontro al ministero dell’Istruzione segnalerà “tutte le difficoltà evidenziate sul territorio dai dirigenti scolastici su questi ed altri problemi, tra cui la sostituzione del personale non vaccinabile, le indicazioni di alcune Asl e di alcuni assessorati regionali sulle procedure di gestione dei tracciamenti che esulano dalle prerogative di questi organi e sono spesso in contrasto con il dettato normativo, oltre a creare disorientamento nelle famiglie”.

La Flc Cgil intende chiedere al ministero “un intervento per semplificare e chiarire le procedure in carico alle scuole”



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI