Sicilia, piogge e temperature in calo nel fine settimana

PALERMO – Sarà un fine settimana di maltempo in Sicilia. Nuvolosità e piogge specie nella zona orientale e tirrenica.

Per lo più ci saranno deboli piogge, ma anche locali rovesci. In serata ci sarà un miglioramento.

Le temperature non subiranno particolari modifiche, anche se è previsto un leggero calo. Le province siciliane più calde sono Catania, Siracusa e Messina con massime di 14 °C. Le più fredde Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa con minime fra i 2 e i 6 gradi.

Stesso meteo è previsto per domenica. Insomma, sarà un dine settimana tipicamente invernale.

La Sicilia risente, anche se meno di altre regioni, dell’ondata di freddo e maltempo che arriva dai Balcani. In tutto il Centro Sud c’è il crollo delle temperature e nevicherà anche a quote basse in Molise, Puglia e Basilicata.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI