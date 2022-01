AGRIGENTO – Non ce l’ha fatta la 78enne agrigentina coinvolta ieri in un incidente stradale in via Scifo. La donna alla guida di una Ford Ka, aveva perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guard-rail. La pensionata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale “San Giovanni di Dio” era stata trasferita al “Sant’Elia” di Caltanissetta.



