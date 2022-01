Alma Patti, stop causa Covid. Kramer: “Siamo penalizzati”

PATTI (ME) – Week-end di riposo forzato per l’Alma Basket, fermata dal Covid-19, unico antagonista di un periodo finalmente positivo di campionato. Le siciliane hanno dovuto rinunciare alla trasferta in terra ligure, dove avrebbero sfidato Pallacanestro Amatori Savona, e sperano in una veloce scomparsa delle positività rimaste nel frattempo ferme a sei.

Lo staff allenatori e le quattro giocatrici negative sono fortunatamente risultate tali anche dopo i tamponi effettuati questa settimana.

“Senza dubbio l’inizio dell’anno è stato molto buono per noi – spiega la team manager Alma Basket Mariana Kramer – l’inserimento di Liliana e Allegra (Miccio e Botteghi, ndr) hanno dato serenità alla squadra e minutaggio ad un gruppo di giocatrici già in crescita, per questo è un peccato fermarci adesso. Per Lulu Iuliano, ad esempio, il Covid-19 ha fermato un momento particolarmente importante. Eravamo una squadra in striscia – ammette chiaramente Kramer -. questo stop ci sfavorisce anche perchè ha portato alla sospensione degli allenamenti. Inoltre – continua la team manager italo-argentina – erano anche tornati i tifosi al palazzetto e per questo ci ritroveremo a dover ripartire anche su questo fronte. Questa stagione è l’ennesima in cui, insieme al presidente Attilio Scarcella e gli sponsor principali, stiamo realizzando uno sforzo enorme”.

Sui social della squadra sono state tante le manifestazioni di affetto verso il gruppo dell’Alma Basket, così come i messaggi di solidarietà e supporto.

“La vicinanza dei nostri tifosi resta determinante. Questo gruppo ha trovato il suo equilibrio e non vuole deludere”, ha concluso Mariana Kramer.



