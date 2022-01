Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Da un paio di giorni, Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si sarebbe sottoposto a controlli medici.

“Nulla di grave, solo la necessità di check up di rito“ fanno sapere i medici. Controlli necessari dopo aver avuto il Covid e dopo essere stato colpito da una gastroenterite lo scorso maggio.

Ci sarebbero quindi anche motivi di salute dietro la scelta di non rientrare a Roma in queste fasi cruciali delle trattative per il nuovo presidente della Repubblica e dietro la sua assenza al vertice del centrodestra in cui ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per il Quirinale affidando la sua posizione ad una nota scritta, letta dalla senatrice Licia Ronzulli collegata via Zoom con gli altri leader della coalizione.



