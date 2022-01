Città di Palermo cade al Palaoreto, Acireale si impone sui rosa

PALERMO – Comincia male il girone di ritorno del Città di Palermo nel campionato di Serie B di Calcio a 5. Al Palaoreto i rosanero non riescono ad imporsi sull’Agriplus Acireale di mister Stefano Bosco che ritorna alla vittoria che mancava dalla quinta giornata di campionato.

Rosanero che pagano a caro prezzo un pizzico di mancata concretezza sotto porta, viste le numerose occasioni da rete che gli uomini di mister Marco Cappello non sono riusciti a capitalizzare tra il primo ed il secondo tempo. Bravi gli ospiti a passare in vantaggio a pochi minuti dalla sirena di fine primo tempo con la rete del capitano Christian Finocchiaro, tra i migliori in campo, ed a non disunirsi dopo il pareggio momentaneo di Giovanni Montevago, dopo due minuti e mezzo dall’inizio della ripresa.

Mentre i rosanero provano a completare la rimonta, trovandosi però di fronte una buona difesa e la grande prestazione del portiere Spalletta, l’Agriplus Acireale trova la doppietta decisiva di Gaetano Musumeci, che si ripete dopo aver già segnato contro i rosanero nel girone d’andata.

Il Città di Palermo perde dunque l’occasione di allungare sull’Ecosistem Lamezia Soccer, in attesa dei recuperi dei calabresi alle prese con un focolaio COVID 19, ma rimane al comando provvisorio della classifica del Girone H a quota 28 punti. Per l’Agriplus Acireale la vittoria contro il pronostico sui rosanero migliora la classifica portando dunque ad 8 i punti di vantaggio sulla zona Playout.



