Covid, positività record in Slovenia: oltre il 70% della popolazione infetta

Nuovo picco di contagi da Covid in Slovenia. Il nuovo tasso di positività è al 75,5%. Ad annunciarlo sono i dati pubblicati dall’Istituto nazionale per la salute pubblica (NIJZ).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 18.424 tamponi molecolari, che hanno confermato la positività in 13.911 casi. I decessi sono stati 17. Le persone ricoverate in ospedale per il coronavirus sono 608, delle quali 135 in terapia intensiva. L’impatto è più significativo nel funzionamento della società, soprattutto nel sistema sanitario e nell’istruzione, a causa dell’elevato numero di isolamenti e quarantene.

A partire da domani sarà possibile interrompere la quarantena dopo 7 giorni, non più 10, ma con un tampone negativo nelle 24 ore precedenti all’ultimo giorno di isolamento.



