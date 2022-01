Csain: all’Ars premiati di atleti delle arti marziali

PALERMO – Un momento di crescita, di confronto e di arricchimento culturale. Ieri pomeriggio, nella Sala Gialla “Piersanti Mattarella” di Palazzo dei Normanni a Palermo, sede del Parlamento siciliano, sono stati consegnati i riconoscimenti agli atleti delle arti marziali – affiliati all’ente di promozione sportiva C.S.A.In. – che hanno continuato a svolgere attività sportiva in una fase come quella emergenziale con sacrificio e grande passione.

A fare gli onori di casa è stato l’onorevole Peppino Lupo, capo gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha parlato del valore dello sport in un momento storico particolarmente delicato, interagendo nel suo intervento con i giovani premiati sull’importanza dello sport inteso come cultura e condivisione. Premiato il maestro Valerio Piscitello per aver svolto numerose manifestazioni sul territorio regionale insieme con il maestro Riso senza interrompere la macchina organizzativa in un momento così complicato per lo sport. A rappresentare il Coni, dopo aver portato i saluti del presidente regionale Sergio D’Antoni, è stato il delegato Coni Palermo, Giuseppe Canzone.

A rappresentare l’ente di Promozione Sportiva e Sociale CSA.In, impegnata in numerosi progetti nazionali – tra tutti N.A.S.C. Nuove abitudini sportive dopo il covid ed il prossimo Community Hub and Sport Inclusivo – sono stati il vicepresidente vicario nazionale Salvatore Bartolo Spinella e il presidente regionale Raffaele Marcoccio. Entrambi hanno evidenziato il grande valore della giornata dove la politica premia lo sport, i tecnici e gli atleti che l’hanno resa fondamentale nella vita quotidiana in piena emergenza sanitaria. Dopo la parte protocollare i giovani atleti hanno potuto visitare lo splendido palazzo del Parlamento siciliano, chiudendo il magistrale tour tra storia e arte proprio nella Sala D’Ercole, dove si svolgono le sedute del Parlamento più antico d’Europa.



