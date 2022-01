“Noi di Centro”, nominate le coordinatrici femminili

PALERMO – Ganguzza e Minutella nominate coordinatrici femminili di “Noi di Centro”. La neonata formazione di Clemente Mastella si organizza. Il coordinatore provinciale di “Noi di Centro”, Giovanni Di Trapani d’intesa con il Segretario nazionale Clemente Mastella, ha conferito a Simona Ganguzza e Alessandra Minutella l’incarico di responsabili del coordinamento femminile della neonata formazione politica.

Le nomine

Simona Ganguzza, ventisei anni, laureanda in giurisprudenza e ispettore dei centri di revisione – già consigliere comunale di Partinico -, sarà la coordinatrice provinciale. La stessa ha dichiarato: “Mi lusinga e mi entusiasma ricoprire il ruolo affidatomi. Tanto è stato già fatto in materia di pari opportunità e cultura di genere, ma tanto c’è ancora da fare”. Alessandra Minutella, quarantaduenne, avvocata palermitana con la passione per la politica, sarà la coordinatrice cittadina delle donne. La stessa ha dichiarato: “in piena sintonia con la coordinatrice provinciale, mi metterò subito al lavoro per strutturare nella nostra città un gruppo di donne che abbiano a cuore i valori del partito”.



