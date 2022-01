Palermo, 263 vaccini all’Istituto Falcone dello Zen

PALERMO – Dopo la scuola Raciti-Russo di Borgo Nuovo l’attività di vaccinazione dell’Asp di Palermo nelle scuole di città e provincia è proseguita all’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone dello Zen.

Un flusso continuo di persone ha fatto accesso nei locali scolastici trasformati nell’occasione in un vero e proprio Hub vaccinale. Un percorso dedicato è stato riservato agli alunni della fascia pediatrica.

Sono state complessivamente 263 le somministrazioni (100 prime dosi, 24 seconde e 139 dosi booster), di cui 57 ai ragazzi di età compresa tra 5 ed 11 anni.

L’attività di vaccinazione dell’Asp di Palermo nelle scuole proseguirà domani (lunedì 24 gennaio) all’Istituto comprensivo Giuseppe Verdi di via Casella; il 25 gennaio all’Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova; il 26 gennaio (dalle 15.30) Istituto comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa (Plesso Emanuela Loi) di via Dogali; 27 gennaio (dalle 15.30) Istituto comprensivo Antonio Ugo di via Ettore Arculeo; 28 gennaio Direzione Didattica Statale Aristide Gabelli di via Palazzotto; 29 gennaio Istituto comprensivo Manzoni-Impastato di via Filippo Parlatore e 31 gennaio all’Istituto Gonzaga di via Piersanti Mattarella.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI