Palermo, Baldini: “Non è detto che giocheremo con il 4-2-3-1”

PALERMO – La compagine del capoluogo siciliano guidata dal tecnico Silvio Baldini domani sera affronterà il Catanzaro, a partire dalle ore 21.00 allo stadio “Ceravolo”, in occasione della prima sfida del 2022. Il posticipo serale del girone C di Serie C sarà anche il match d’esordio del tecnico toscano dei rosanero, che ha sostitutio Giacomo Filippi negli ultimi giorni dell’anno da poco passato. L’allenatore del Palermo, alla vigilia dell’incontro con i calabresi, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo primo impengo stagionale.

“Sono dei ragazzi straordinari e per bene, che ci tengono a migliorarsi. Quindi sono soddisfatto, nonostante qualche piccolo intoppo con il Covid senza avere continuità negli allenamenti. Quando erano a casa hanno lavorato e si sono presentati poi nelle condizioni giuste. E’ stato un segnale importante, hanno capito che devono fare di più, altrimenti non avrebbero chiamato me. Quindi è un segnale forte, i ragazzi hanno avuto comportamenti che mi hanno meravigliato. Sul modulo? Non è detto che giocheremo con il 4-2-3-1. Abbiamo provato anche il modulo a 3, perchè i ragazzi lo conoscevano bene e lo sanno fare. Abbiamo provato diverse disoposizioni. A seconda della partita vedremo come giocare, ma questo non mi preoccupa perché vedo grande disponibilità da parte dei ragazzi”.

NUOVO ACQUISTO

Sul nuovo arrivato in casa Palermo, Samuele Damiani, Baldini ha commentato: “Tutti quelli convocati hanno la possibilità di essere impiegati. In questo momento ha fatto solo due allenamenti, è normale che altri giocatori siano avvantaggiati rispetto a lui. E’ pur vero che lui conosce me, ma deve imparare a conoscere il gruppo e i suoi equilibri che sono molto sottili. Premiare un giocatore senza che si sia integrato nel gruppo non è giusto, ma se dovesse esserci bisogno di lui so che posso contarci. Lui secondo me può giocare in Serie A, anche se l’Empoli non la pensa così come la penso io altrimenti non lo cedevano. Ha fatto diverse presenze in B con i toscani e io l’ho avuto a Carrara. Posso dire però che essendo un classe 1998 ha già tanti campionati professionistici alle spalle. Ha la faccia da ragazzino ma in campo si fa valere, non si tira mai indietro. Ha grande qualità tecnica, gramde senso tattico e sa dare le geometrie. Ho detto al direttore che se devo cercare di prendere dei giocatori, prereferisco prendere giocatori che hanno già lavorato con me, perché da gennaio a maggio il tempo è breve. Cerco di integrare persone che conosco chi sono, come lavoro e cosa pretendo”.

MERCATO

Sugli altri movimenti di mercato in casa rosanero: “Il problema è sempre uno, penso che la miglior soluzione è sempre in casa. Parlare di chi non c’è o di chi potrebbere arrivare significa vorrebbere dire non pensare a quello che abbiamo. Bisogna pensare al presente, ci sono Accardi e Doda in quel ruolo che per me sono i migliori. Il direttore Castagnini mi ascolta, tutti i giorni mi ascolta e vede gli allenamenti, si adopera per fare il meglio. Se ci saranno occasioni di migliorare il Palermo non si rimarrà con le mani in mano, ma io faccio l’allenatore e devo pensare a ciò che ho”.

CATANZARO

Baldini ha parlato del prossimo impegno contro la squadra calabrese: “Sul Catanzaro dico che è inutile stare a parlare degli avversari. Il peggior nemico è sempre dentro di noi, perché quando non riesci a esprimerti dai un vantaggio all’avversrio. Devi essere libero nella mente senza avere nessun rimorso. Bisogna ffrontare la gara nella maniera giusta con equilibrio, pensando di dover dimostrare a se stessi cosa si è in grado di fare. Se pensiamo agli avversari metti dei limiti, deve essere un confronto dove vai a cercare chi sei”.

I CONVOCATI

Ecco l’elenco dei giocatori rosanero convocati da Mister Baldini per la gara di domani, 24 gennaio, contro il Catanzaro:

Portieri: Massolo, Misseri.

Difensori: Accardi, Doda, Lancini, Marconi, Giron, Perrotta, Crivello, Somma.

Centrocampisti: Damiani, Dall’Oglio, De Rose, Luperini, Odjer, Valente.

Attaccanti: Brunori, Floriano, Fella, Silipo, Soleri, Felici.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI