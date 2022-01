PALERMO – Quello di ieri è sabato sera con molto lavoro per la polizia municipale di Palermo.

Gli incidenti che, sembra non abbiano avuto gravi conseguenze, sono stati diversi in tutta la città.

I tamponamenti si sono registrati in via Pitrè all’altezza del civico 14; in via Archimede al civico 71; via Pasquale Calvi angolo con via Francesco Omodei e via Messina Marine al civico 245.

I diversi tamponamenti hanno causato dei rallentamenti nella circolazione.



