Vulcano, in arrivo una nuova ordinanza per controllare l’emissione del gas

VULCANO (ME) – A Vulcano, nelle Eolie, per l’emergenza gas è in arrivo una nuova ordinanza del sindaco Marco Giorgianni. Scatterà da domani, lunedì 24 gennaio, considerato che l’ultima scade oggi.

Si prospetta una mini proroga, in attesa dell’insediamento della commissione che nominerà il Commissario Musumeci. I tempo, però, potrebbero preannunciarsi lunghi, per l’impegno del governatore nella elezione del Presidente della Repubblica.

Attualmente nell’isola si lavora sul protocollo relativo ai controlli legati all’emissione di gas dal vulcano, in un secondo momento si valuteranno le azioni da intraprendere. Nel frattempo si stanno individuando le quattro postazioni dei laboratori dell’Arpa e dell’Ispra per la trasmissione immediata dei dati online.

Saranno posizionate vicino ai cottage Altavilla, di fronte al cratere in modo da registrare “l’attività” del vulcano, nella zona dei fanghi termali, e in altre due aree dell’isola. Intanto a Vulcano si è registrata un nuovo incontro del comitato spontaneo per la difesa dell’isola delle Eolie che si è riunito in una assemblea pubblica al porto. I rappresentanti hanno chiesto un incontro con il sindaco Marco Giorgianni perché dicono “l’isola dovrà tornare a vivere e il primo passo dovrà essere quello di riaprirla anche ai turisti”.



