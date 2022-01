Caccamo ricorda Roberta Siragusa a un anno dal femminicidio

PALERMO – Caccamo ricorda Roberta Siragusa ad un anno dal delitto. La giovane fu uccisa a 17 anni, il 24 gennaio del 2021. Il suo corpo martoriato e bruciato venne ritrovato in un dirupo, in contrada Monte Rotondo. Numerose sono state le iniziative per ricordarla e per chiedere verità e giustizia per la giovane caccamese.

“Stamattina il cielo è molto cupo proprio come i nostri cuori -scrive afflitta mamma lana su Facebook -. La tristezza, il dolore e l’angoscia in questo giorno è ancora più forte! Ritorna in mente ogni minimo dettaglio”.

Ecco, le iniziative con cui Caccamo (e non solo) ricorda Roberta Siragusa.

Alle 11,30 è stata inaugurata la panchina rossa contro la violenza sulle donne in piazza Gelsi a San Nicola l’Arena. Alle 18, si terrà una messa nella chiesa dell’Annunziata di Caccamo e, poi, un momento di preghiera è stato organizzato alle ore 21,30, nello spazio adiacente il campo sportivo dove secondo le indagini la giovane sarebbe stata assassinata e dove la famiglia ha realizzato un piccolo giardino in suo ricordo.

Per l’omicidio della giovane è stato rinviato a giudizio il fidanzato, Pietro Morreale. La prima udienza del processo sarà celebrata il prossimo 1 marzo nell’aula bunker del Carcere Pagliarelli di Palermo.

