Il calendario Rap per lo spazzamento a Palermo, possibili rimozioni auto

Le attività in programma dal 24 al 28 gennaio. Si comincia da via XX settembre

PALERMO – La Rap, la municipalizzata del Comune di Palermo per la gestione dei rifiuti, ha reso noto il calendario dell’attività di spazzamento delle strade dell’ottava circoscrizione del Comune.

Le attività sono realizzate insieme con l’Amat e la Polizia Municipale che provvedono alla rimozione delle auto. “Al fine di evitare sanzioni, nei giorni indicati – suggerisce la comunicazione della Rap -, si chiede agli automobilisti residenti massima collaborazione e di non parcheggiare la propria auto dalle ore 21 alle ore 3.”

Qui il calendario Rap delle attività nella settimana che va da oggi (24 gennaio) a venerdì 28.

– Lunedì 24.01.22 in via XX Settembre

– Martedì 25.01.22 in via Giusti e via Rapisardi

– Mercoledì 26.01.22 in via G. Alessi e via Autonomia Siciliana

– Giovedì 27.01.22 in via Piazza Principe di Camporeale;

– Venerdì 28.01.22 in via Don Orione.



