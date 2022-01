Covid, l’Oms: dopo Omicron ipotizzabile la fine della pandemia in Europa

ROMA – Covid, la variante Omicron, il cui picco è atteso entro marzo, potrebbe essere la porta di uscita dalla pandemia in Europa, secondo il responsabile dell’Oms per il continente Hans Kluge. Cambieranno le norme Ue per i viaggi, con restrizioni non più legate all’area geografica ma al viaggiatore: vaccinato, guarito o sottoposto a tamponi, con gli antigenici validi 24 ore e non più.

A Washington manifestazione no vax con 20 mila persone in corteo, tutte senza mascherina. A Bruxelles proteste e scontri. In Cina rimosso il lockdown a Xi’an, ma a Pechino, dove le Olimpiadi sono ormai imminenti, spuntano almeno 78 contagi.



