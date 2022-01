Covid, solo zona rossa: verso la rivoluzione del sistema a colori

Regioni in pressing sul governo per snellire le procedure anti Covid: ecco tutte le novità in arrivo

ROMA – Da oggi sono ben sei le regioni che cambiano colore passando in una nuova fascia di rischio Covid con regole e misure più stringenti. A passare in giallo sono Puglia e Sardegna, a tingersi di arancione sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Ma l’intenzione del governo, spinto anche dalle pressioni delle Regioni, è quello di cambiare il sistema dei colori con l’esclusione degli asintomatici dal conteggio dei ricoverati Covid e uno snellimento generale delle procedure di quarantena. Le regole attualmente in vigore fino al 31 gennaio potrebbero cambiare con un nuovo provvedimento del governo.

L’idea è quella modificare significativamente il sistema, valutando i casi Covid soltanto tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e, dunque, senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie. Se questa linea dovesse passare, cambierebbe radicalmente il quadro e il riconteggio delle percentuali di occupazione dei letti negli ospedali scenderebbe drasticamente. Se anche sulle carta in colori resteranno, i cambi di colore delle Regioni diventerebbero molto meno frequenti. Certo è che la zona rossa diventerebbe molto lontana, se arriverà l’ok al parziale riconteggio dei ricoveri con i nuovi parametri: ed è l’unica con restrizioni vere per tutti. E’ solo la zona rossa quella in cui sono ancora eventualmente vigenti le regole dell’inverno 2020-2021. Scattano in quel caso le chiusure, con coprifuoco e limitazioni agli spostamenti per tutti. Bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei chiusi per tutti, anche se si è vaccinati. In zona rossa non si può uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Ristoranti e bar sono chiusi, consentito soltanto l’asporto e la consegna a domicilio. Restano chiusi tutti i negozi ad esclusione di quelli con codice Ateco consentito, in particolare alimentari, supermercati, farmacie, edicole, tabaccherie e abbigliamento per bambini. In tutti i casi i trasporti sono sempre aperti e accessibili, ma con Green Pass.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI