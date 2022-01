Finisce con l’auto contro il palo del semaforo

E' accaduto ieri sera in via Santa Sofia.

CATANIA. Un violento schianto contro il palo del semaforo: il conducente della vettura ha riportato alcune ferite in diverse parti del corpo mentre l’auto andata quasi del tutto distrutta.

Incidente autonomo ieri sera, attorno alle ore 23, lungo via Santa Sofia proprio in coincidenza con l’ingresso del Pronto soccorso del Policlinico universitario.

Tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto con i soccorritori che, giunti sul posto, hanno effettuato l’esame tossicologico nei confronti del conducente.



