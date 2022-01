Il covid si è portato via Paolino “u meccanicu”

CATANIA. Se l’è portato via il virus maledetto, dopo avere lottato fino all’ultimo. Fino allo stremo delle proprie forse.

Paolino Santanocito non c’è più. Persona conosciutissima a Catania, la sua officina di via Del Principe era divenuto non soltanto un luogo di lavoro: ma un punto irrinunciabile di socialità e catanesità.

Paolino “u meccanicu” come era conosciuto. Come lo chiamavano tutti.

Regolarmente vaccinato, se n’è andato quasi senza voler arrecare alcun disturbo. In primis, ai suoi cari: la moglie Maria Giovanna (sposata 53 anni fa) ed il figli Francesca, Rossella, Giusy e Giovanni.

Una notizia sconfortante causata da un nemico spietato ed invisibile.

Tutto quello che rimane è il ricordo del sorriso, della spontaneità e della generosità di Paolino “u meccanicu”.

Merce rara di questi tempi. Rarissima, in verità.

I funerali verranno officiati domani mattina alle 10.30 presso la chiesa Resurrezione del Signore a Librino.



