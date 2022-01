Incidente sulla 121: soccorritori sul posto

CATANIA. E’ provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 121 “Catanese” a Paternò, la vecchia arteria che collega fino ad Adrano, in corrispondenza del km 29, a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un veicolo leggero.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un furgone (probabilmente a causa della strada resa viscida dalla pioggia) è andato a sbattere contro un muro che costeggia la carreggiata.

Nessuna conseguenza per il conducente.

Il traffico è deviato sulla viabilità locale.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI