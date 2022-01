ROMA – Alle 15 primo atto per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Riflettori puntati su Montecitorio. Il grandi elettori devono scegliere il nuovo Capo dello Stato. Questa mattina faccia a faccia tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente del Consiglio Mario Draghi, che è uno dei papabili.

LA DIRETTA

15.31 – Transatlantico pieno alla Camera per il primo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica, come non si vedeva da molto tempo. A popolare l’ampio spazio davanti l’ingresso dell’aula non solo i grandi elettori, ma anche numerosi giornalisti. I deputati questori stanno controllando, assieme ai commessi, che tutto si svolga secondo i piani. Le grandi porte finestre che danno sul cortile sono tenute spalancate per favorire il cambio d’aria. I più eccitati sembrano essere i delegati regionali, alcuni dei quali si fanno dei selfie con il telefonino benché le foto siano vietate.

15.20 – “Mi sembra sbagliato inserirsi in questo dibattito. Io auspico solo una cosa, che Draghi rimanga centrale nel nostro Paese”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la partita delle elezioni per il nuovo presidente della Repubblica, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. Questo “per la stima che ho verso la persona e per la credibilita’ internazionale che ha, sulle formule preferisco non esprimermi”, ha concluso

15.10 – Oggi Matteo Salvini vedrà Giuseppe Conte ed Enrico Letta. Lo fanno sapere dalla Lega.

15 – Inizia la seduta delle due camere riunite, presiede il presidente della Camera Roberto Fico. Si inizierà con la chiama dei senatori

14.45 – Il presidente M5s Giuseppe Conte e’ appena rientrato a Montecitorio dove dagli uffici del gruppo seguira’ le votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI