Meteo, in arrivo un’ondata di aria gelida dai Balcani

ROMA – Freddo ovunque, con neve fino alla pianura al Centrosud e nebbia al Nord: l’Italia nei prossimi giorni sarà divisa in due sul fronte meteorologico, secondo le previsioni di Antonio Sanò, direttore del sito ‘iLMeteo.it’. “La settimana appena iniziata – spiega – si preannuncia piuttosto movimentata: nel corso delle prossime ore si faranno sentire su alcuni angoli d’Italia gli effetti di un’irruzione di aria gelida proveniente dai Balcani. Nel frattempo però un vasto anticiclone avanzerà ulteriormente sulle regioni settentrionali, garantendo una fase di tempo più stabile: l’Italia risulterà così al gelo, ma divisa”.

Infatti, precisa, sul medio e basso versante adriatico e al Sud, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote di pianura, mentre sulle pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro si prevede l’avanzata delle nebbie. Domani la situazione, nota Sanò, non cambierà di molto, con l’alta pressione delle Azzorre che tenderà ad espandersi con sempre maggiore decisione sull’Italia: il tempo risulterà stabile sulle regioni settentrionali, con nebbie fitte al mattino e in serata sulle zone pianeggianti, mentre sui rilievi il sole sarà maggiormente presente. Qualche occasionale piovasco potrà ancora interessare la Puglia e la Basilicata, in esaurimento entro le ore serali. Fino a giovedì 27 il meteo tornerà più tranquillo su gran parte del Paese, con le solite eccezioni dovute alla nebbia in Valpadana.

Nel dettaglio Lunedì 24: Al Nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente sul resto dei settori. Centro: diffusa instabilità su Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Poco nuvoloso altrove. Sud: tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino in collina su Puglia e Basilicata. Martedì 25: Al Nord: cielo a tratti coperto sui settori costieri, nebbia sulla Pianura Padana. Sole altrove. Al Centro. cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Al Sud: bel tempo soleggiato e asciutto, anche se freddo. Mercoledì 26: Al Nord: cielo coperto sulle coste, nebbia persistente sulla Pianura Padana. Soleggiato sui rilievi. Al Centro: coperto sui settori tirrenici, piovaschi sulla Toscana e in Umbria. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso.



