Palermo, incidente per lo youtuber XMurry: dovrà operarsi al femore

PALERMO – Brutta disavventura per Giorgio Muratore, in arte XMurray, famoso youtuber da più di 2 milioni di iscritti al suo canale e 1 milione di follower su Instagram.

L’influencer, mentre era in sella alla sua moto, ha avuto un incidente ed è finito fuori strada. L’incidente ha causato la frattura scomposta del femore.

“Eccomi qui ragazzi – scrive XMurray su Instagram – , approfitto di questo momento di mood positivo (per ora l’umore è un po’ altalenante tra positività e momenti di sconforto) per aggiornarvi. Sto bene, ho una frattura scomposta del femore e mi dovrebbero operare martedì. Grazie a tutti per i messaggi e per l’interesse, non riesco a rispondere a tutti ma so che ci siete. Mi farò sentire in questi giorni nelle storie e forse questa settimana usciranno anche dei video che avevo da parte!! Un abbraccio e grazie a tutti”.

In tanti hanno risposto augurando una pronta guarigione al giovane e famoso youtuber che ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.



