Quirinale, deputata no pass e no vax bloccata davanti alla Camera

Promette ricorsi, la deputata del gruppo misto no pass e no vax, Sara Cunial. La donna ha provato nelle scorse ore a votare presso il seggio drive in allestito per gli elettori positivi o in quarantena per le votazioni per il Quirinale ma le è stato impedito in quanto non risulta positiva.

E così la donna è sul piede di guerra. Cunial ha spiegato di aver chiamato i carabinieri. “Faranno un verbale, qualcuno dovrà firmare e si assumerà la responsabilità – ha detto-. Tremano perché siamo pronti domani a invalidare tutta l’elezione”.

Come mai la deputata non entri dal portone principale è presto detto. Per entrare in Aula alla Camera serve almeno green pass base ottenuto con il tampone ma per Cunial è “una discriminazione”. La deputata ex M5s e no vax non può quindi accedere a Montecitorio.

La deputata, che non può entrare in Aula per i divieti vigenti, nelle settimane fa ha perso il ricorso contro i provvedimenti del ramo del parlamento che non la fanno accedere senza certificato verde.

LEGGI ANCHE: L’elezione del nuovo presidente della Repubblica: si vota DIRETTA VIDEO



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI