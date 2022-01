Rabbia e tristezza per la morte di Orazio Intravaia

CATANIA. Una valanga di messaggi, di commenti sui social, di cordoglio nei confronti dello sfortunato Orazio Intravaia. Il 35enne che ha trovato la morte in sella alla sua moto dopo un violento scontro con una Fiat Multipla che giungeva nella direzione opposta. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato scorso lungo la Via Etnea di Tremestieri.

Un episodio tragico che ha lasciato sgomento chiunque conoscesse Orazio.

E diventa triste trovare anche le parole necessarie a raccontare un ragazzo pieno di vita, viaggiatore e sognatore.

Amante delle due ruote, in tanti rendono l’ultimo saluto ad Orazio: andato via troppo presto.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI