Alla ricerca di finanziamenti per riqualificare il territorio

Dopo un primo e fruttuoso incontro avvento negli scorsi giorni con il Commissario straordinario dell’IPAB Ardizzone Gioeni di Catania Giampiero Panvini, continuano gli incontri per costituire un consorzio tra i Comuni che possa attirare finanziamenti per la riqualificazione e rivalutazione di tutta l’area attorno al Feudo di San Vito di proprietà dell’IPAB.

Così su invito del Sindaco di Paternò, Nino Naso, si è svolto un incontro con il Commissario straordinario dell’IPAB Ardizzone Gioeni di Catania Giampiero Panvini accompagnato dal segretario generale, dott. Angelo Rigano con il l sindaco di Belpasso, Daniele Motta ed il sindaco di Santa Maria di Licodia, Salvatore Carmelo Mastroianni alla presenza dell’assessore alle Politiche agricole del comune di Paternò Pietro Cirino. Si iniziano a tracciare le linee guida per investire tutti insieme nel territorio lavorando in sinergia per questo ambizioso progetto



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI