Alta tensione in Ucraina, la Nato schiera navi e jet

Gli Usa mettono in preallarme 8.500 soldati. In calo le Borse mondiali

ROMA – Si intensificano gli sforzi internazionali per trovare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina mentre la tensione sul terreno sale alle stelle. La Nato schiera navi e jet, gli Stati Uniti mettono 8500 soldati in stato di allerta. Biden consulta gli alleati e l’Ue, presente il premier Draghi. Confermato il sostegno alla “sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina”, sottolinea Palazzo Chigi, che parla di “gravi conseguenze” nel caso di un deterioramento della situazione.

In nottata il segretario di Stato Usa Blinken rinnova in un tweet l’avvertimento: “Se la Russia sceglie il conflitto, imporremo pesanti conseguenze e alti costi”. In forte calo le Borse.



