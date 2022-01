Bagheria, partono i lavori alla scuola Karol Wojtyla

BAGHERIA (PA) – Sono stati consegnati lo scorso 11 gennaio e partono ufficialmente oggi i lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici della scuola Karol Wojtyla ed in particolare l’adeguamento alla normativa vigente, la rifunzionalizzazione degli spazi, il potenziamento dei servizi e l’efficienza energetica della scuola.

Oggi al sopralluogo erano presenti, il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Emanuele Tornatore, il responsabile unico del procedimento il geometra Onofrio Lisuzzo ed il progettista Gian Franco Favata.

I lavori consisteranno in interventi strutturali che saranno rafforzati, interventi riguardanti l’impiantistica; interventi di efficientamento energetico; interventi finalizzati alla rifunzionalizzazione degli spazi esterni ed inoltre sono previste anche opere edili di finitura quali intonaci, tinteggiatura, verniciature.

Nel progetto prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 30 kw da istallare sulla copertura della palestra.

Tutta l’area esterna del plesso Wojtyla sarà protagonista dei lavori che prevedono la realizzazione di un’aiuola per la nascita di un orto botanico, la realizzazione di un marciapiede con pietrini, una zona con pavimentazione in gomma, un prato con erba sintetica, il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di due parcheggi; uno esterno ed uno interno.

Il progetto esecutivo fu approvato con la delibera n. 121 del 1 giugno 2021, il finanziamento risale al bando PO FESR Sicilia 2014-2020 di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n° 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n° 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici, ed ora, dopo tutte le procedure amministrative, le analisi del plesso ed i sopralluoghi oggi partono ufficialmente i lavori a cura della Ati Martina costruzioni s.r.l. di Favarache la cui previsione di fine lavori è prevista per il prossimo ottobre. L’importo dei lavori è pari a 533.400,96 euro, con 36.428,98 euro per oneri per la sicurezza. Direttore tecnico del cantiere è Antonio Bellavia.



