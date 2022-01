Catania e Misterbianco, controlli su green pass: sanzioni

I militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e Catania Fontanarossa sono stati impegnati nello svolgimento di servizi di controllo finalizzati al rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica per la verifica della certificazione “green pass”, e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Nei giorni scorsi nel territorio dei comuni di Catania e Misterbianco sono state controllate oltre 453 persone, nonché 79 attività commerciali appartenenti a tutte le categorie commerciali.

In particolare, in zona Piazza Palestro di Catania, il titolare di un’attività di ristorazione ha ricevuto una contravvenzione in quanto ha consentito l’accesso ad un suo dipendente sebbene non in possesso di green pass che a sua volta è stato sanzionato poiché ne era sprovvisto.



