Covid, i dati Agenas sugli ospedali siciliani: quadro stabile

PALERMO – La situazione sul campo sembra peggiorare, con le testimonianze dei medici che danno i ricoveri in salita, ma tutto questo al momento non ha una ripercussione sui dati degli ospedali siciliani. Il sito dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), infatti, fornisce un quadro stabile al momento sull’Isola.

Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 19%, mentre quello relativo ai reparti di area non critica è al 38%. I dati diffusi ieri dal ministero della Salute e dall’Iss indicano comunque una frenata della quarta ondata, almeno sotto il profilo dei nuovi contagi: tasso di positività al 13,9%.

