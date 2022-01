Meta Catania: settimana di lavoro e richiami di preparazione

CATANIA – Nuova settimana di lavoro per i rossazzurri guidati da head coach Ramiro. Lunedìdedicato ad una doppia seduta mattina e pomeriggio sempre nel quartier generale del PalaCatania. Il preparatore atletico Zuppardo, vista la lunga sosta, ha ormai avviato già dalla scorsa settimana un programma mirato, dove il gruppo squadra affronterà un richiamo importante dal punto di vista fisico in vista dell’intenso rush finale.

Forza, esplosività, ma anche e soprattutto palla e parquet con head coach Ramiro, coadiuvato dal suo secondo Carmelo Sgroi, che prova a tirare a lucido il suo gruppo dal punto di vista tattico nonostante le assenze di Musumeci e Vaporaki impegnati con le nazionali.

“Sono giorni importanti – afferma il pivot italo-brasiliano Rossetti – dove abbiamo l’opportunità di migliorare sia dal punto di vista fisico, sia in quello tattico. Certo l’intensità delle partite manca, ma bisogna trovare stimoli e forza in vista della ripresa. Posso fare molto di più, anzi devo perchè sono consapevole delle mie possibilità. Tutti noi vogliamo portare la Meta Catania Bricocity sempre più in alto e faremo di tutto per chiudere la regular season nella miglior posizione possibile conquistando l’accesso ai playoff scudetto”

Meta Catania Bricocity che continuerà la preparazione martedì pomeriggio, mercoledì invece nuova doppia seduta, mentre giovedì alle 18 e venerdì alle 10 ultimi due giorni di lavoro sempre al PalaCatania.



