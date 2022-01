Palermo, Alberto Almici ceduto alla SPAL in Serie B

Il Palermo, tramite una nota ufficiale diramata attraverso il proprio sito, comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Alberto Almici alla SPAL. Ad Alberto il ringraziamento per il lavoro svolto in rosanero e il miglior in bocca al lupo per la sua carriera da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia del Palermo F.C. Il neo giocatore biancazzurro ha firmato un contratto con il club di Ferrara fino al 30 giugno 2023.



