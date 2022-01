“Palermo, il piano di riequilibrio va cambiato: si premino i lavoratori”

PALERMO – “Il piano di riequilibrio può essere l’occasione per rispondere alle esigenze del personale del comune di Palermo che da troppi anni aspetta risposte concrete: chiediamo alla giunta Orlando, convocata per questa mattina, di emendare il piano accogliendo le nostre richieste”.

Lo dice Nicola Scaglione del Csa-Cisal, primo sindacato del comune di Palermo, nel giorno in cui il sindaco e gli assessori si riuniranno per discutere del maxi-emendamento che dovrebbe riscrivere in parte il piano di riequilibrio.

“I fondi ottenuti in Legge di Bilancio sono un’ottima notizia per il Comune – continua Scaglione – ma è necessario correggere il piano e farlo subito: la giunta, convocata per questa mattina, intervenga per anticipare il passaggio a full time di tutti i dipendenti, stabilizzare i precari, sbloccare le progressioni. Non si può più rimandare”.



