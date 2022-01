Palermo, investita e uccisa da un camion in piazza Torrelunga

PALERMO – Investita e uccisa in piazza Torrelunga, a Palermo. La vittima è Antonia Sorintano, 68 anni, che è stata travolta da un camion che non si sarebbe fermato a dare soccorso lasciando la signora sulla strada nella zona di Corso dei Mille. In campo anche l’ipotesi che l’autista del mezzo non si sia accorto di nulla. Le indagini sono condotte dai poliziotti e dai vigili urbani del capoluogo.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, la donna è deceduta mentre veniva trasportata in ambulanza in ospedale. A ricostruire l’incidente sono stati alcuni testimoni che non sono riusciti a individuare il numero di targa del mezzo. Nella zona, però, ci sono diverse telecamere. Gli agenti hanno prelevato le immagini e contano di risalire all’identità dell’investitore per risalire all’esatta dinamica dei fatti.

“Le strade nella zona tra piazza Torrelunga e via Messina Marine sono sempre più pericolose per i pedoni in quanto il traffico veicolare pesante, per via dei problemi al ponte Corleone, è stato dirottato verso Via Galletti , Via Giafar e Via Messina Marine. Auspico una maggiore attenzione da parte di tutti, dalle forze dell’ordine ai cittadini. La nostra circoscrizione ha presentato tante proposte che sono rimaste lì. Semafori pedonali, sistemi per limitare la velocità, passaggi pedonali più sicuri – dice Pasquale Tusa, consigliere della seconda circoscrizione -. Sono dispiaciuto e rivolgo le condoglianze alla famiglia delle vittima dell’incidente stradale avvenuto in piazza Torrelunga – aggiunge il consigliere – Mi sono trovato sul posto poco dopo l’incidente e sono rimasto di ghiaccio vedendo il lenzuolo sopra un corpo steso sull’asfalto”.



