Palermo, Lancini: “Col Catanzaro fatta una grande partita”

PALERMO – “Abbiamo fatto una grande partita soprattutto perché siamo stati alti come ha chiesto il mister e abbiamo fatto pressing per tutti i 90 minuti”. A dirlo è il difensore del Palermo, Edoardo Lancini, dopo il pareggio per 0-0 sul campo del Catanzaro. “Si vede la mano che ci sta dando il mister, soprattutto sul fatto di andare sempre avanti e di non aver paura degli altri – ha proseguito Lancini ai microfoni del sito ufficiale -. Sono concetti fondamentali che danno sicurezza a tutti i reparti”.

Con l’arrivo di Baldini i rosanero hanno anche cambiato modulo passando da una difesa a tre a uno schieramento con una retroguardia a quattro: “Se trovo particolari differenze con la difesa a tre? Possiamo e dobbiamo fare bene a prescindere dal modulo. Con questo assetto mi trovo bene perché quando si gioca uno contro uno riesci a essere più incisivo sul tuo avversario diretto e ottimizzare la marcatura”, ha concluso Lancini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI