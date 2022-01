Palermo, Mattarella lascia la casa in via Libertà: vivrà a Roma

PALERMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito per Roma. Un volo di Stato lo condurrà nella Capitale dopo che nel fine settimana si è occupato del trasloco a Palermo. Mattarella, infatti, si trasferisce a vivere a Roma dove nei mesi scorsi ha preso in affitto una casa. Ieri di buon mattino gli operai di una ditta di traslochi hanno caricato mobili divani e suppellettili in un camion.

Per il presidente della Repubblica prima di salire in macchina, un piccolo fuori programma: ad attenderlo, davanti alla sua abitazione di via Libertà, una bimba, Emilia, 8 anni, sua fun, accompagnata dalla mamma. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta, indirizzata al Capo dello Stato. Mattarella, prima di salire in macchina per raggiungere l’aeroporto, si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano.

Trasloco in casa Mattarella

Mattarella ha assistito nella sua abitazione palermitana al primo scrutinio per eleggere il suo successo al Quirinale. Domenica aveva assistito alla celebrazione della mesa nella cappella della Legione carabinieri Sicilia in corso Vittorio Emanuele.

Ad aspettarlo sotto casa e all’arrivo nella caserma che porta il nome del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa una piccola folla che lo ha applaudito. Mattarella ha ricambiato con un saluto.



